شكرا لقرائتكم خبر عن «نقي للمياه» توقع عقد شراء مكائن ومعدات لقطاع الدواجن بـ 14.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نقي للمياه، اليوم، عقود شراء مكائن ومعدات لقطاع الدواجن يأتي ذلك ضمن خطة التوسعات لحظائر الدواجن لزيادة كفاءة الإنتاج وأتمتة دورة إنتاج البيض وعمليات فرز المنتجات.

وقالت الشركة في بيان على تداول، إن الشركة وقعت العقد مع شركة بيج دوتشمان العالمية الألمانية، وشركة مجموعة فينكوماتيك برينزن الهولندية، فيما تبلغ قيمة الصفقة 14.219 مليون ريال.

ونوهت بتمويل العقد ذاتيا من قبل الشركة دون الحاجة لأي تمويل خارجي.

وأضافت أن الصفقة تشمل: معدات تربية دواجن بياض ومكائن فرز وتعبئة بيض المائدة لقطاع الدواجن.

ويأتي شراء الأصول محل الصفقة كجزء من خطة الشركة للتوسع في إنتاج بيض المائدة ورفع مساهمة الشركة في الأمن الغذائي للمملكة، وذلك من خلال رفع الطاقة الاستيعابية لأعداد الدواجن المنتجة، ورفع الطاقة الإنتاجية لبيض المائدة باستخدام آخر ما توصلت له التكنولوجيا في مجال تربية وإنتاج بيض المائدة.

وسينعكس أثر هذه الأصول على رفع كفاءة العمليات المتعلقة بتربية الدواجن المنتجة ورفع مستوى جودة وسلامة مناولة وتغليف منتج بيض المائدة.

ونوهت بإبرام صفقة شراء الأصول محل الإعلان وذلك بغرض رفع الطاقة الاستيعابية لقطاع الدواجن بنسبة 450% مقارنة بالطاقة الفعلية الحالية، وبما يمكن معه رفع الطاقة الإنتاجية لقطاع الدواجن لتصل إلى قرابة 165 مليون بيضة سنويا.

ويتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذه الأصول خلال النصف الأول من عام 2025م.