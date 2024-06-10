شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله اليحيا رئيسا لمجلس إدارة«المداواة».. وتشكيل لجنة المراجعة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المداوة التخصصية الطبية اليوم، تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه، والعضو المنتدب، والرئيس التنفيذي، وأمين سر المجلس، إضافة إلى تشكيل لجنة المراجعة، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية تداول.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت أمس، والمتضمنة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ومدتها ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 08/06/2027موقرر المجلس في اجتماعه الأول، تعيين عبدالله اليحيا رئيسا لمجلس الإدارة، وعبدالرحمن اليحيا نائبا للرئيس، وعبدالعزيز اليحيا عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للشركة.ووافق المجلس على تشكيل لجنة المراجعة برئاسة محمد ناصيف أبو غزالة رئيسا للجنة، وبعضوية كل من هاني الهاشمي، ومعاذ الهويمل.وقرر المجلس تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية تداول، وهما: عبدالله اليحيا، وعبدالعزيز اليحيا.