7 معلومات تساعدك فى الانضمام لفريق عمل مدارس ابدأ الوطنية للعلوم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر ودمياط عن حاجاتها لشغل وظائف للإنضمام لفريق العمل واليكم 7 معلومات عن التقديم:

أولا: ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام بأكتوبر 2024.

ثانيا: يتاح التقديم للعـاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

ثالثا: يتاح لمعلمي التعليم العام والفنى التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية.

رابعا: يتاح لمعلمي التعليم الفني فقط التقديم للوظائف المتخصصة الفنية.

خامسا: فى حالة الإشـارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية.

سادسا: محافظات القبول في مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية

سابعا: محافظات القبول في مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط: دمياط، بورسعيد، الدقهلية

التقديم متاح حتى 10 يونيو 2024 من خلال الرابط التالي:

https://tawzef.emis.gov.eg