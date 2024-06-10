شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: السعداوي رئيسا للقابضة للصناعات المعدنية لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، قرارا بتجديد تعيين المهندس محمد السعداوى، رئيسا للشركة القابضة للصناعات المعدنية لمدة 3 سنوات لاستكمال المشروعات القائمة واستكمال عملية هيكلة وتطوير الشركات التابعة.

ويتولى المهندس محمد السعداوى منصب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة.

كما تضمن قراروزير قطاع الأعمال العام، إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية وتعيين كلا من جمال مجاهد وحسام محمد عبد العزيز، وجلال حامد ونيفين جامع أعضاء مجلس إدارة، بالإضافة الى المهندس خالد الفقى نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية عضوا وممثل وزارة المالية عضوا لمدة 3 سنوات.

يشار أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية من أكبر الشركات الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومن أكبر الشركات التي تصدر للخارج خاصة الالومنيوم والسبائك والفوسفات.