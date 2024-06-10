شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة الإثنين على رأسها "الطاقة" بنسبة 2.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.7%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.3%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.9%، وصعدت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون، والسياحة والترفيه بنسبة 1.5%، 1.4%، 1.3%، على التوالي.

وقفز قطاعا الخدمات التعليمية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1%، وزاد قطاعا مواد البناء، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%، ونما قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%، ثم قطاعات خدمات النقل والشحن، والعقارات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاعا البنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، 0.1%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.752 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 587.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.9 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.19% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.71%، والعرب على 13.09%، واستحوذت المؤسسات على 42.22% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.77%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 131.4 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 368.2 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 951.5 ألف جنيه، 385.9 مليون جنيه، 118.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 25896 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 31650 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 11178 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 5676 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 8233 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 6463 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 1680 نقطة.