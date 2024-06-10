شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شركات قطاع أعمال عام ضمن أفضل 50 شركة مصرية فى تصنيف فوربس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت 3 شركات قطاع أعمال عام؛ مراكز متقدمة ضمن أفضل 50 شركة مصرية فى تصنيف فوربس الصادر اليوم للشركات فى العديد من القطاعات.

وبحسب التصنيف احتلت شركة مصر للألومنيوم، برئاسة المهندس محمود عجور والتابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، المركز الـ18 فى القائمة بقيمة سوقية 818 مليون دولار، ومبيعات تبلغ 460 مليون دولار، وأرباح تبلغ 77 مليون دولار كما تمتلك أصولا بقيمة 372 مليون دولار.

كما قفزت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير برئاسة الدكتور سامح السيد والتابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، للمركز الـ20 بقيمة سوقية 259 مليون دولار ومبيعات 326 مليون دولار وأرباح 163 مليون دولار وتمتلك أصولا بقيمة 330 مليون دولار.

واحتلت شركة الصناعات الكيماوية كيما برئاسة المهندس عبد المجيد حجازى، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، المركز الـ38 فى القائمة، بقيمة 182 مليون دولار وبمبيعات 138 مليون دولار، وأرباح 24 مليون دولار، كما تمتلك أصولا بقيمة 391 مليون دولار.