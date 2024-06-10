شكرا لقرائتكم خبر عن «آبل» مهددة بالخروج من سباق الشركات الكبرى للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم تقدم شركة "آبل" للمستخدمين سببًا مهمًا لشراء هاتف آيفون مُحدث لمدة أربع سنوات منذ أن طرحت ميزة اتصال 5 جي لهاتف آيفون 12 في اتجاه مثير للقلق بالنسبة للأعمال الأساسية لعملاق التكنولوجيا، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية. تراجع إيرادات آيفون جلب هاتف آيفون أكثر من نصف إجمالي إيرادات الشركة العام الماضي 2023 لكن نمو المبيعات يشهد حالة من التراجع حيث يقول المحللون بوجود حالة من تباطؤ العملاء في الاتجاه إلى ترقية أجهزتهم بطرازات جديدة. تباطؤ الإقبال على طرازات جديدة ومنافسة صينية قوية تعاني حاليًا العديد من شركات الأجهزة المحمولة من حالة من التراجع فيما يخص دورات ترقية أطول لشراء المستخدمين هواتف جديدة لكن هذا مؤلم أكثر بالنسبة لشركة أبل في ضوء مواجهتها لتحديات مركبة تشمل أيضًا المنافسة الشديدة في السوق الصينية ودعوى قضائية بارزة لمكافحة الاحتكار. ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي من المتوقع أن تعلن شركة آبل عن ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي في مؤتمرها السنوي للمطورين العالمي يوم الاثنين والذي يمكن أن يعزز منتجاتها ويعيد شركة آبل إلى المنافسة بقوة أمام شركات التكنولوجيا في ضوء أنه لا يوجد منتج أكثر أهمية لشركة آبل من آيفون.

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وقال محللون أن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي ستطرحها آبل ستوفر سببًا مقنعًا للترقية للكثير من العملاء عندما تطرح جهاز آيفون 16 في الخريف ما يمكن أن يعزز مبيعات الشركة وهي التي تواجه تقلبات واضحة. هل تخرج آبل من سوق المنافسة؟ بغض النظر عن مؤتمر يوم الاثنين وما بعده فلن تفقد شركة آبل مكانتها كقوة تكنولوجية في أي وقت قريب.

حققت الشركة مبيعات بأكثر من 200 مليار دولار من جهاز آيفون وحده في العام الماضي وارتفع سهمها بنسبة 9٪ خلال العام الماضي 2023 علاوة على ذلك فلديها أعمال وخدمات أخرى تساعد على تحقيق التوازن في أوقات موسمية مبيعات الأجهزة.

لكن المحللين يقولون إن إعادة تنشيط مبيعات آيفون هي المفتاح لاستمرار نمو شركة آبل.

قال جيل لوريا المحلل في "دي إيه دافيدسون" : "إنهم يعلمون الأسباب التي تخصم من قوة صعود أسهم آبل ولكي تنمو الشركة فهي تحتاج إلى أن تقنع الناس بأهمية شراء آيفون 16". مراهنة المستثمرين على آبل يعتمد المستثمرون أيضًا على شركة آبل في إثبات قدرتها على الحفاظ على مكانتها في سوق التنافسية الشديد في مجال الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي قام فيه العديد من أقرانها بصياغة استراتيجية أكثر وضوحًا للموجة التالية من تطوير التكنولوجيا.

اقرأ ايضاً: تحذيرات لـ"أبل" من خطط حظر الإعلانات.. ما القصة؟ التوقيت حاسم لشركة آبل قال جاديو سيفيلا كبير المحللين في شركة "إي ماركيتير":"يعد التوقيت أمر بالغ الأهمية بالنسبة لشركة أبل حيث إن إنفيديا قفزت مؤخرا لتصبح ثاني أكبر شركة تكنولوجيا في العالم من حيث القيمة بعد مايكروسوفت والتي تسعى أيضًا إلى التنافس بشكل مباشر مع آبل من خلال أجهزة الكمبيوتر الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي". وتابع "أي خطأ من جانب شركة أبل في هذه المرحلة يمكن أن يفقدها جاذبيتها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا". الذكاء الاصطناعي في آيفون أدرجت الشركة منذ سنوات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها بطرق صغيرة وغير مرئية في كثير من الأحيان ولكن الآن تستعد شركة آبل لتقديم معظم تحديثات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلك.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعلن الشركة يوم الاثنين عن قدرات جديدة للذكاء الاصطناعي لنظام التشغيل إي أو إس والتي يمكن أن تفيد بشكل خاص مساعدها الشخصي سيري.

يمكن لسيري المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يؤدي مهام محددة مثل تذكر صورة تم التقاطها منذ سنوات على الجهاز أو الإجابة على أسئلة مفصلة حول الطقس أو الأخبار أو الأمور التافهة.

وبمرور الوقت، يمكنه معرفة تفضيلات المستخدم وحتى شخصيته والاستجابة وفقًا لذلك.

ويتعرض آيفون لضغوط لإبهار العملات بميزات تتجاوز ما قدمه المنافسون مثل "سامسونج" و"مايكروسوفت" بالفعل لهواتفهم الذكية وأجهزة الكمبيوتر. ميزات آبل للهواتف وقال محللون إن الميزات الجديدة أو قدرات الذكاء الاصطناعي المتاحة لأي شخص لديه جهاز آيفون قديم يمكن أن تتسبب في انخفاض أسهم الشركة إلى ما يصل إلى 160 دولارًا للسهم الواحد.

لكن التكنولوجيا الجديدة المثيرة التي يمكن أن تشجع المستخدمين على الترقية في الخريف يمكن أن تعزز الأسهم إلى 240 دولارًا لكل سهم في وقت أغلقت فيه أسهم شركة آبل بالقرب من 197 دولارًا.