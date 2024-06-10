شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم.. 44 مليار جنيه لشراء القمح المحلى من المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365”، اليوم الإثنين 10-6-2024، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية إتاحة نحو 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:

المالية: إتاحة 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تمت إتاحة نحو 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن، فى إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم فى تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعى؛ باعتباره أحد الأولويات فى الموازنة الجديدة التى تشهد تخصيص 40.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

انخفاض معدل التضخم الشهرى (-0.8%) لشهر مايو 2024

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية بلغ (221.8) نقطة لشهر مايو 2024، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.8%) عن شهر أبريل 2024.

وزير قطاع الأعمال: السعداوي رئيسا للقابضة للصناعات المعدنية لمدة 3 سنوات

أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، قرارا بتجديد تعيين المهندس محمد السعداوى، رئيسا للشركة القابضة للصناعات المعدنية لمدة 3 سنوات لاستكمال المشروعات القائمة واستكمال عملية هيكلة وتطوير الشركات التابعة.

السياحة: جهود مكثفة لتقديم كافة التسهيلات وخدمات متميزة شاملة لحجاج السياحة

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة والتأكد من تقديم لهم أفضل الخدمات، تكثف الوزارة، جهودها التي تقوم بها لتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة المتميزة والرعاية الشاملة لهؤلاء الحجاج بما يضمن تجربة حج مريحة وميسرة، وهو ما يأتي في ضوء توجيهات الدولة المصرية في هذا الإطار.

سعر جرام الذهب يسجل 2657 جنيها لعيار 18 بمستهل تعاملات الأسبوع

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع بعد تسجيل مستويات مرتفعة، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3100 جنيه، وذلك بعد تطورات السعر العالمي للذهب وحدوث ارتفاعات كبيرة للأونصة.

البورصة المصرية.. صعود جماعى للمؤشرات بختام تعاملات جلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.752 تريليون جنيه.

تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 79.58 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط لثاني جلسة على التوالي اليوم متأثرة بارتفاع الدولار إذ أرجئت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بعد صدور بيانات وظائف أمريكية يوم الجمعة الماضي.

سعر العملات اليوم الإثنين 10/ 6 /2024 فى البنوك المصرية

استقرت أسعار معظم العملات اليوم الإثنين 10 /6 /2024 في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو سجل 51.17 جنيه للشراء، و51.50 جنيه للبيع.