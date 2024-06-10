شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يعلن انخفاض التضخم إلى 27% فى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يونيو 2024، سالب 0.7% في مايو 2024 مقابل 2.7% في ذات الشهر من العام السابق و1.1% في أبريل 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 28.1% في مايو 2024 مقابل 32.5% في أبريل 2024.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سالب 0.8% في مايو 2024 مقابل 2.9% في ذات الشهر من العام السابق و0.3% في أبريل 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 27.1% في مايو 2024 مقابل 31.8% في أبريل 2024.