الاقتصاد

البنك المركزى يعلن انخفاض التضخم إلى 27% فى مايو الماضى

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القاهرة - سامية سيد - سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يونيو 2024، سالب 0.7% في مايو 2024 مقابل 2.7% في ذات الشهر من العام السابق و1.1% في أبريل 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 28.1% في مايو 2024 مقابل 32.5% في أبريل 2024.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سالب 0.8% في مايو 2024 مقابل 2.9% في ذات الشهر من العام السابق و0.3% في أبريل 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 27.1% في مايو 2024 مقابل 31.8% في أبريل 2024.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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