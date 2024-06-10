أخبار البورصة اليوم الإثنين 10-6-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 10-6-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.752 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، وسيتي للتحاليل الطبية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، ومصر للألومنيوم، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تربح 17 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.752 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 587.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.9 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.19% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.71%، والعرب على 13.09%، واستحوذت المؤسسات على 42.22% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.77%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 131.4 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 368.2 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 951.5 ألف جنيه، 385.9 مليون جنيه، 118.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 25896 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 31650 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 11178 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 5676 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 8233 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 6463 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 1680 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، وبالم هيلز للتعمير، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 93 سهمًا، 15 سهمًا، 968 سهمًا، 28.5 ألف سهم، 250 ألف سهم، 152.4 ألف سهم، 6267 سهم، 7067 سهم، 358.6 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، والنساجون الشرقيون للسجاد عدد 65 ألف سهم، 77.8 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون عدد 25.9 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركتا ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وبالم هيلز للتعمير عدد 4330 سهم، 1.25 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 91.5 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 256 سهمًا، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 20 ألف سهم.

أعلنت شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، شراء المساهم روكو أي جي بي للاستثمار لمالكها علي حسن دايخ لعدد 358.6 ألف سهم بسعر 6.797 جنيه بقيمة إجمالية 2.4 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 20.57% إلى 21.11%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

اكت فاينانشال

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على نشرة الاكتتاب العام والخاص في أسهم زيادة رأسمال شركة اكت فاينانشال للاستشارات في السوق الأولي وبحد أقصى عدد 360 مليون سهم بنسبة 47% تقريبا من أسهم رأسمال الشركة قبل الزيادة بسعر 2.90 جنيه للسهم.

الإسكندرية للخدمات الطبية

قالت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد-الإسكندرية"، إن التكلفة الاستثمارية لمستشفى مدينة الأهلي الرياضية بمشروع القرن تتراوح بين 17 و19 مليون دولار، وستتحمل شركة القلعة الحمراء الإنشاءات، وسيقتصر دور شركة الإسكندرية على إدارة مستشفى مدينة الأهلي الرياضية.