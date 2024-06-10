شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة المدينة المنورة تطرح فرصًا استثمارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، اليوم الاثنين، عبر منصة استثمارات المدينة, فرصًا استثمارية متاحة للقطاع الخاص، لتسهم في التنمية والخدمات المقدمة في المنطقة.

وتتمثل الفرص المتاحة للاستثمار بالمدينة المنورة في إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري بشارع عبدالله بن ربيعة بحي الملك فهد علي مساحة 3,319 مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع ورشة بالمنطقة الصناعية بمحافظة بدر بمساحة 4,781,84 مترًا مربعًا.

ودعت الغرفة الراغبين في الاستثمار والاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية الدخول إلى منصة استثمارات المدينة عبر الرابط التالي.