شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تناقش مع رئيس جهاز الإحصاء جهود وضع الاستراتيجية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مع اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لمناقشة ملفات عمل الجهاز وجهوده فى إعداد المسوح والتعدادات الإحصائية؛ حضر الاجتماع د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفنى.

شهد الاجتماع استعراض إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائى فى مصر التى تستهدف وضع إطار عمل شامل لتسهيل الارتقاء بالعمل الإحصائى والتعامل مع فجوة البيانات وتعميم استخدام الإحصائيات فى السياسات الوطنية وفى عمليات التخطيط وعمليات إعداد الموازنات ومؤشرات الأداء؛ وإنتاج معلومات تلبى حاجات المستخدمين وإتاحتها لهم بالأشكال المناسبة، فضلا عن إدماج القطاعات المتعددة ضمن منظومة النظام الإحصائى الوطني، وكذا إعداد خطة عمل لبناء القدرات الإحصائية، والتى يتم العمل عليها منذ قرابة عامين بالتعاون مع 18 وزارة وجهة حكومية وبحثية مصرية إلى جانب عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالعمل الإحصائى ومتوقع صدور المسودة الأولى لها خلال الشهر القادم.

وتناول اللقاء مناقشة سير العمل فى إعداد التعداد الاقتصادى السادس 2022/ 2023 فى ضوء قرب الانتهاء من الأعمال الميدانية للتعداد، والذى يوفر قاعدة بيانات ضخمة للجهات الحكومية وللباحثين تشمل كافة مقومات الأنشطة الاقتصادية من عمالة وعدد المنشآت والأنشطة والقيمة المضافة ومستلزمات الإنتاج، والأرباح ويسهم فى تحديد حجم الناتج المحلى الإجمالى على مستوى الجمهورية.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات الجارية لتطوير البنية المعلوماتية والرقمية للجهاز، وجهود توفير الكوادر البشرية المؤهلة بالجهاز القادرة على التعامل فى قواعد البيانات ومواكبة التطورات فى مجالات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى.