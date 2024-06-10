الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير – درة توقع عقد تنفيذ مقاولات مع «مجموعة المرشدي» لتنفيذ انشاءات بمشروع "زهرة الساحل الشمالي"

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القاهرة - سامية سيد - "درة للمقاولات" توقع عقد تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لها مع "مجموعة المرشدي" بمشروع زهرة الساحل الشمالي على مساحة 19 فدانًا



وقعت الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير- درة- عقد مقاولات مع مجموعة المرشدي، والذي يتضمن تنفيذ أعمال انشاءات على مساحة 19 فدانًا في مشروع "زهرة الساحل الشمالي"، وهي المرحلة الاولى من التعاون بين الشركتين.



ووقع التعاقد كلا من المهندس محمد درة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة درة والمهندسة نور مرشدي الرئيس التنفيذي لمجموعة المرشدي وبحضور مسئولي الشركتين.



من جانبه، أكد المهندس محمد درة، أن هذا التعاقد يضيف -بفضل الله عز و جل- أعمال جديدة لسجل حافل من الانجازات لدى الشركة الهندسية للانشاء و التعمير – مصر، حيث تستهدف الشركة تنفيذ الأعمال المسندة إليها وفقًا للجداول الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة المعهودة عن الشركة.



وأكد أن الشركة لديها خطة عمل واضحة للحفاظ على معدلات تنفيذ قوية وسريعة في المشروع وبأعلى معايير الجودة، لافتًا إلى أن هذا التعاون لن يكون الأخير بين الجانبين، وخاصة في ضوء تشارك الرؤى والأهداف حول تنفيذ الأعمال على أفضل وأعلى مستوى، وبأفضل المواصفات المحددة، ومع اتباع كافة معايير السلامة المهنية المطبقة عالميًا في المواقع الانشائية.



وأشار إلى أن الشركة لديها حجم أعمال قوي ومتنوع -بفضل الله عز و جل-يحقق لها الصدارة في قطاع الانشاءات والمقاولات بالسوق المحلي، وهو أحد مكتسبات النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر حاليًا، والتي تتضمن فرصًا استثمارية قوية للشركات الجادة في كافة المجالات، لافتًا إلى أن حجم الخبرة الضخمة التي تتمتع بها مجموعة درة للمقاولات على مدار 80 عامًا تدفعها نحو مزيد من النجاحات القوية مع شركاء النجاح المطورين العقاريين في مشروعاتهم المختلفة.



من جهتها، قالت المهندسة نور مرشدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة المرشدي: "إن هذه الاتفاقية جزءً من استراتيجيتنا لتسريع وتطوير البناء في جميع مشروعاتنا، وتسليط الضوء على التزامنا بتقديم وجهة استثنائية مميزة بتصميمات معمارية لعملائنا"، متابعة أن ذلك يأتي من منطلق التزام المجموعة بإتاحة أفضل الخدمات بمشروعاتها البارزة.



واستكملت: "سعداء بالشراكة مع اسم موثوق به، وله تاريخ قوي مثل شركة درَّة للمقاولات التي تميزت بتقديمها العديد من المشروعات الكبرى والتي تركت بصمة في مصر والشرق الأوسط وذلك على مدار أكثر من 80 عامًا".



في سياق متصل، عبر المهندس وائل سعده، رئيس مجلس إدارة مجموعة المرشدي عن فخره بالتعاون الشديد مع الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير- مصر، والتي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال الانشاءات والمقاولات، والتي تثق الشركة في قدرتها على تنفيذ الأعمال المطلوبة وفقًا لأعلى المستويات، مؤكدًا حرص شركته على اختيار كيانات ناجحة وبارزة وقوية لتنفيذ مشروعاتها.



وأوضح أن مشروع "زهرة الساحل الشمالي" يمتد على مساحة تقدر بحوالي 1000 فدان في مكان مميز بالساحل الشمالي، كما أنه يعد من أبرز مشاريع مجموعة المرشدي، ويعتمد تصميمه على توفير الراحة والرفاهية، ويضم أفضل المرافق والبنية التحتية المتطورة التي تساهم في منح المقيمين في المشروع تجارب حياتية فاخرة غير مسبوقة.













