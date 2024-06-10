3.4 مليارات لمستفيدي حساب المواطن دفعة يونيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع برنامج حساب المواطن أمس 3.4 مليارات ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح البرنامج في بيان له أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والسبعين بلغ 10.8 ملايين مستفيد وتابع.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، «إن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 205 مليارات ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأشار إلى أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريالا.

وبين أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

دعم حساب المواطن لشهر يونيو 2024