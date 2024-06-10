«روشن» تتفاهم مع أربعة بنوك لتقديم خدمات مالية لشركائها

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وستتضمن مذكرات التفاهم الموقعة تقديم خدمات مصرفية مخصصة للمطورين الفرعيين العاملين مع مجموعة روشن العقارية، مما يعزز استراتيجية المجموعة لدعم القطاع الخاص في المملكة وتحقيق التميز التشغيلي في مشاريعها.
وستقدم البنوك الأربعة بموجب هذه الاتفاقيات مجموعة من الخدمات المصرفية المطورة للمطورين الفرعيين الذين ترشحهم روشن، تشمل هوامش ربح تمويلية ونسب تغطية (قروض) تنافسية كما ستشمل الخدمات المقدمة سرعة فتح الحسابات وإجراء التقييمات الائتمانية، وتقديم تسهيلات ائتمانية للعملاء المؤهلين.
وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة أفيناش بانجاركار «تعزز الاتفاقيات التي أبرمناها مع هذه البنوك استراتيجيتنا التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من خلال تسهيل أفضل خدمات الدعم المالي والتقييمات الائتمانية السريعة والخدمات المالية المبسطة، حيث يمكن للمطورين الفرعيين والمقاولين تخطيط وتنفيذ مشاريع أكبر وأكثر طموحا، مما يسهم في زيادة نموهم واستدامة أعمالهم على المدى البعيد».
وأضاف «تنطلق هذه الشراكات من إيماننا الراسخ بدور «روشن» في المساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ونثق بأن هذه الشراكات الاستراتيجية ستمكننا من إحداث نقلة نوعية في سرعة تنفيذ وجودة مشاريعنا، بما ينعكس إيجابا على دعمنا للقطاع الخاص ويسهم في تحقيق رؤية المملكة التنموية من حيث تنويع الاقتصاد ورفع نسبة تملك المنازل».
البنوك هي:
- البنك العربي الوطني
- بنك البلاد
- بنك الجزيرة
- بنك الرياض
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