110 آلاف منشأة تتقدم لمبادرة الإعفاء من غرامات التأمينات خلال 3 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المنشآت المتقدمة لمبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات تجاوز 110 آلاف منشأة بعد مرور 3 أشهر من إطلاق المبادرة.

وأوضحت المؤسسة أن هذه المبادرة تستهدف أصحاب العمل والمنشآت لتقديم طلب إعفاء كامل بنسبة 100% من الغرامات التي ترتبت على التأخير في السداد أو ارتكاب المخالفات، شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقة، مضيفة ً أن المجال ما زال مفتوحا لاستفادة المنشآت من المبادرة ممن ترتبت عليهم الغرامات المشار إليها.

وحثت المؤسسة جميع المنشآت التي تنطبق عليها شروط المبادرة على الاستفادة منها قبل انتهائها في نهاية أغسطس المقبل، موضحة أنه يمكن للمنشآت التقدم بطلب الإعفاء من خلال حساب المنشأة في منصة «تأميناتي أعمال» عبر خطوات سهلة وميسرة وفي بيئة رقمية آمنة ومتكاملة.

يذكر أن مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات، والموجهة لأصحاب العمل والمنشآت قد أطلقتها التأمينات الاجتماعية في مطلع مارس الماضي لمدة 6 أشهر، تهدف من خلالها إلى تخفيف الآثار المالية على المنشآت وتصحيح أوضاع المنشآت وتسوية المديونيات، إضافة إلى تعزيز مبدأ الالتزام التأميني.

مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات:

أطلقتها التأمينات الاجتماعية.

مدة المبادرة 6 أشهر.

بدأت في 1 مارس 2024.

تنتهي 31 أغسطس 2024.

موجهة لأصحاب العمل والمنشآت.

تهدف إلى تصحيح أوضاعها وتسوية المديونيات.

عدد المنشآت المتقدمة 110 آلاف منشأة.

تتضمن: