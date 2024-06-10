شكرا لقرائتكم خبر ورشة للتعريف بأدوات تعزيز المنافسة العادلة في القطاع الصناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بمقرها في مدينة الرياض، ورشة عمل بعنوان «أدوات تعزيز المنافسة العادلة لتمكين الصناعة الوطنية»؛ بحضور عدد من المستثمرين؛ وذلك للتعريف بالأدوات التي تسهم في رفع مستوى سلامة المنتجات الصناعية، وضمان عدالة المنافسة في الأسواق المحلية.

وتضمنت الورشة تعريفا بالممكنات الصناعية المساهمة في رفع تنافسية المنتجات الوطنية، المقدمة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات الداعمة، واستعراض منصة «سابر» و»مركز الاستهداف» في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ودورها في التدقيق على جودة الواردات.

كما قدّمت الورشة نبذة عن «خدمة بلاغ منافسة غير عادلة»، ودورها في معالجة تحديات المنافسة غير العادلة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى فتح النقاش حول أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في هذا المجال.

يذكر أن «خدمة بلاغ منافسة غير عادلة»، هي خدمة الكترونية تقدمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ بهدف تمكين المنشآت الصناعية من الإبلاغ عن المنافسات غير العادلة في القطاع الصناعي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في السوق المحلي لجميع المنتجات الصناعية.

الورشة تضمنت: