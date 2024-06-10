ورشة للتعريف بأدوات تعزيز المنافسة العادلة في القطاع الصناعي

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وتضمنت الورشة تعريفا بالممكنات الصناعية المساهمة في رفع تنافسية المنتجات الوطنية، المقدمة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات الداعمة، واستعراض منصة «سابر» و»مركز الاستهداف» في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ودورها في التدقيق على جودة الواردات.
كما قدّمت الورشة نبذة عن «خدمة بلاغ منافسة غير عادلة»، ودورها في معالجة تحديات المنافسة غير العادلة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى فتح النقاش حول أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في هذا المجال.
يذكر أن «خدمة بلاغ منافسة غير عادلة»، هي خدمة الكترونية تقدمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ بهدف تمكين المنشآت الصناعية من الإبلاغ عن المنافسات غير العادلة في القطاع الصناعي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في السوق المحلي لجميع المنتجات الصناعية.
الورشة تضمنت:
- تعريفا بالممكنات الصناعية المساهمة في رفع تنافسية المنتجات الوطنية.
- استعراض منصة «سابر» و»مركز الاستهداف» في هيئة المواصفات والمقاييس.
- خدمة بلاغ منافسة غير عادلة، ودورها في معالجة تحديات المنافسة غير العادلة.
- أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مجال المنافسات غير العادلة.
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