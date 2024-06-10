بدء حظر العمل تحت أشعة الشمس السبت 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص من الـ12 ظهرا إلى الـ3 مساء، ابتداء من السبت المقبل 9 ذي الحجة 14445 الموافق 15 يونيو 2024، وحتى الأحد 12 ربيع الأول 1446 الموافق 15‏ سبتمبر 2024، وهو ما يمثل 92 يوما.

يأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.

ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل، ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للإسهام في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما ينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.

ونشرت الوزارة على موقعها الالكتروني (الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري).

وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، خلال التواصل على رقم الوزارة الموحد (19911)، أو عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية.

حظر العمل تحت أشعة الشمس

إلزامي على جميع منشآت القطاع الخاص.

من الـ12 ظهرا إلى الـ3 مساء

يبدأ 15 يونيو 2024.

ينتهي 15‏ سبتمبر 2024.

المدة 92 يوما.

الأهداف: