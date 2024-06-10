شكرا لقرائتكم خبر عن مدعومة بآماال ارتفاع الطلب على الوقود.. اعرف الأسعار العالمية للبترول اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الإثنين الموافق 10-6-2024.



وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول اليوم الاثنين ارتفعت ارتفاعا طفيفاً، مدعومة بأمال ارتفاع الطلب على الوقود هذا الصيف على الرغم من تأثرها بارتفاع الدولار، مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة بعد بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة.



وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 79.83دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 75.71دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 83.08 دولار للبرميل .



