شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تطلق دورة تدريبية لتعلم بناء تطبيقات الويب الديناميكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن فتح باب التسجيل في الدورة تدريبية "تعلم بناء تطبيقات الويب الديناميكية باستخدام Servlets وJSP" على منصة مهارة-تك.

وتهدف الدورة إلى توفير فهمٍ شاملٍ حول كيفية استخدام برامج Java Servlets وتقنية JSP في بناء تطبيقات ويب ديناميكية، كما تسلط الضوء على المفاهيم الأساسية للتقنيتين.

وتتناول الدورة عدة موضوعات مثل التعامل مع طلبات واستجابات HTTP، وإدارة جلسات المستخدم، واستكشاف ميزات متقدمة مثل علامات JSP المخصصة، وكذلك بناء تطبيقات ويب ديناميكية وتفاعلية بواجهات مستخدم سهلة الاستخدام ووظائف سلسة، وغيرها من الموضوعات الأخرى.

يجب على المتقدم أن يكون على دراية بلغات JavaScript وCSS و HTMLوأيضًا Web serversوبيئات التطوير المتكاملة IDEs، إلى جانب إتمام دورة أساسيات لغة البرمجة Java.