شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 10-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 10-6-2024.



إيقاف التداول على 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، وسيتي للتحاليل الطبية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، ومصر للألومنيوم، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تربح 17 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.752 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 587.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.9 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.19% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.71%، والعرب على 13.09%، واستحوذت المؤسسات على 42.22% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.77%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 131.4 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 368.2 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 951.5 ألف جنيه، 385.9 مليون جنيه، 118.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 25896 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 31650 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 11178 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 5676 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 8233 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 6463 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 1680 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 2.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 26.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.22%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.341 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.91%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 89.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.63%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 19.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.15%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.69%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.173 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.01%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 191.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.08%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 0.659 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.91%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 1.940 بنسبة تراجع بلغت 4.43%.