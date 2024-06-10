شكرا لقرائتكم خبر «المواصفات والمقاييس» تخضع منتجات شركة صينية للفحص وتؤكد خلوها من المواد الضارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أخضعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، منتجات شركة صينية متخصصة في التجارة الالكترونية، للفحص في مختبرات متخصصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، مؤكدة أن نتائج الاختبارات أظهرت خلو المنتجات من المواد الضارة.

وأوضحت «المواصفات والمقاييس» أنه بناء على ما تم تداوله من تقارير إعلامية في عدد من الدول عن تسبب عدد من منتجات إحدى الشركات الصينية المتخصصة في التجارة الالكترونية في الإصابة بأمراض تهدد سلامة المستهلكين، فقد تم التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمخاطبة الشركة الأم، وإلزامها بإزالة جميع المنتجات المذكورة احترازيا، وعدم السماح بظهورها عبر منصات التجارة الالكترونية، أو بيعها للمستهلكين في المملكة، حتى التأكد من سلامتها وخلوها من المواد الضارة.

وبادرت الهيئة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والرقابية اللازمة على الفور، وسحب نحو (70) عينة عشوائية واردة عبر مواقع التجارة الالكترونية للمستهلك في المملكة للاختبار، بواسطة 3 مصادر مختلفة للشحن.

وأظهرت نتائج الاختبارات خلو المنتجات من المواد الضارة، وعدم وجود معدلات أعلى من المسموح به في تصنيع تلك المنتجات، حيث أكدت نتائج جميع المختبرات مطابقة تلك المنتجات لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة.

وجرى إخضاع العينات المسحوبة لاختبارات دقيقة وفقا لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة في مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومختبرات جامعة الملك سعود، وأحد المختبرات الخاصة المعتمدة، حيث شملت تلك الاختبارات قياس مستوى الملوثات الكيميائية، السمية، الفثالات، ومعدل تراكيز العناصر الثقيلة مثل الرصاص والزرنيخ وغيرها.

وأكدت الهيئة اعتماد المملكة على منظومة متكاملة وصارمة للتحقق من سلامة المنتجات الاستهلاكية، واستمرار الجهود الرقابية لحماية المستهلكين والأسواق، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وصحة المستهلكين.

كما جددت الهيئة تأكيدها على موافاة المستهلكين في المملكة في حال ظهور أي مستجدات بهذا الشأن، إيمانا بحق المستهلك في الحصول على كل المعلومات ذات الصلة بسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.