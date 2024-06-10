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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، تسلم في مكتبه أمس، التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، خلال استقباله مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة، أحمد العليقي. ونوه الأمير فيصل بن مشعل، بدعم القيادة الرشيدة لقطاع الزراعة، واهتمامها بمجالات التنمية الزراعية، مشيدا بجهود فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة القصيم خلال خدمته المزارعين، وتقديم التسهيلات لهم، بما يسهم في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة.

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