شكرا لقرائتكم خبر رئيس البنك الإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، التقى خلال زيارته الرسمية إلى كازاخستان، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في كازاخستان نورلان بايبايزاروف، ووزير الموارد المائية والري نورجان نورزيجيتوف، في العاصمة ألماتي.

ركزت المناقشات على تنسيق الجهود لدعم أولويات التنمية الوطنية في كازاخستان للتوافق مع مشاريع البنك المقامة، ولا سيما خلال تطوير المشاريع في إدارة الموارد المائية وتعزيز البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في البلاد.

يسلط هذا التعاون الضوء على الالتزام المشترك بالتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاجتماعي، ودور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته الخاصة في جمهورية كازاخستان، والمنطقة بشكل عام.