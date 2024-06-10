شكرا لقرائتكم خبر رئيس البنك الإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ركزت المناقشات على تنسيق الجهود لدعم أولويات التنمية الوطنية في كازاخستان للتوافق مع مشاريع البنك المقامة، ولا سيما خلال تطوير المشاريع في إدارة الموارد المائية وتعزيز البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في البلاد.
يسلط هذا التعاون الضوء على الالتزام المشترك بالتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاجتماعي، ودور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته الخاصة في جمهورية كازاخستان، والمنطقة بشكل عام.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البنك الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.