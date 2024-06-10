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واستمع محافظ جدة لشرح موجز عن سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها، والتي ستسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، ونسب التغطية لشبكات المياه والصرف الصحي في أحياء محافظة جدة.
واطلع على الخطط المستقبلية للشركة، لتعزيز البنى التحتية لمنظومتي الخدمات المائية والبيئية، ضمن المخطط العام للمحافظة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.
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