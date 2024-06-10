شكرا لقرائتكم خبر محافظ جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأمير سعود بن عبدالله، استقبل في مكتبه أمس، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك.

واستمع محافظ جدة لشرح موجز عن سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها، والتي ستسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، ونسب التغطية لشبكات المياه والصرف الصحي في أحياء محافظة جدة.

واطلع على الخطط المستقبلية للشركة، لتعزيز البنى التحتية لمنظومتي الخدمات المائية والبيئية، ضمن المخطط العام للمحافظة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.