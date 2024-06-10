شكرا لقرائتكم خبر 16 فرصة استثمارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 16 فرصة استثمارية أعلنت عنها أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية محافظة شرورة، في مواقع متعددة بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص».

وتتضمن الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة 3 مجمعات تجارية سكنية في مواقع متعددة، و5 مشاتل زراعية في مواقع مختلفة، وإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة حديقة سلطانة، وصراف آلي في متنزه الملك عبدالعزيز، و4 شاشات الكترونية داخل المحافظة، ومحطة محروقات، ومجمع خدمات في مركز الأخاشيم، وإنشاء وتشغيل وصيانة 5 شاشات للدعاية والإعلان في أماكن متفرقة بالمحافظة، ومجمع تجاري بحي الروضة، وترميم وتشغيل وصيانة محال تجارية قائمة بحي الخالدية الشمالية، ترميم وتشغيل وصيانة مختبر المواد والجودة للمرافق العامة.

ودعت أمانة منطقة نجران المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص».