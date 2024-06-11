شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار جيلى ستار راي الصينية 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

تتوافر السيارة جيلي ستار راي 2025 الصينية في السوق المصرية بأربع فئات وهي كالتالي :

الأولى: جيلي ستار راي كومفورت بسعر مليون و 649 ألف جنيهٍ

والثانية: جيلي ستار راي بريميوم بسعر مليون و 749 ألف جنيهٍ

والثالثة: جيلي ستار راي سبورت بسعر مليون و 849 ألف جنيهٍ

والرابعة: جيلي ستار راي سبورت بلس بسعر مليون و 929 ألف جنيهٍ.



وعن الضمان للسيارة فهو 7 سنوات، أو حتى 250 ألف كيلومتر، وصيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 60 كيلومتر أيهما أقرب، مع ترخيص السيارة لمدة عام كامل، وخدمة المساعدة على الطريق على مدار اليوم، هذا بالإضافة إلى التأمين المجاني على السيارة.

وتأتي السيارة بمحرك قوي ومواصفات فائقة الجودة، مما يجعلها خياراً مثالياً لمحبي السيارات من الشباب وللعائلات على حد سواء ، وهي سيارة من فئة الـ SUV تعتمد على منصة الهندسة المدمجة CMA، المُستخدمة في فولفو XC40، وتعتبر من أشهر السيارات لشركة جيلي الصينية.

وتعتمد جيلي ستار راي الجديدة، على محرك رباعي الأسطوانات سعته ١٥٠٠ سي سي تيربو، وتنتج قوة ١٧٢ حصان، وأقصى عزم للدوران يبلغ ٢٧٠ نيوتن .