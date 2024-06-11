شكرا لقرائتكم خبر عن لملاك أراضى الوادى الأخضر بأكتوبر.. إزاي تقنن وضعك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسائل الكثير من ملاك أراضى الوادى الأخضر بمدينة أكتوبر عن كيفية تقنين وضعهم وما هي المستندات المطلوبة؟ وفي هذا التقرير نستعرض خطوات تقنين الأوضاع وهي كالتالي …

1- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعلنت عن إعادة فتح باب التقدم للمتعاملين مع شركة الوادي الأخضر وشركة 6 أكتوبر الزراعية بوابة 7 بمنطقة الوادي الأخضر بالمدينة، لتقديم طلبات توفيق أوضاعهم بمقر جهاز مدينة أكتوبر الجديدة،.

2-حددت الهيئة موعد تقديم الأوراق خلال الفترة من 23/6/2024 : 23/7/2024 في مواعيد وأيام العمل الرسمية.

3- جاءت تلك الخطوة استجابة للطلبات المقدمة من العملاء الذين لم يتمكنوا من طلبات توفيق أوضاعهم.

4- يتم تقديم كافة المستندات الدالة على الملكية وهي كالتالي :..

-أصل عقد الملكية للاطلاع

– صورة من عقد الملكية

– رفع مساحي من جهة معتمدة.