الاقتصاد

لملاك أراضى الوادى الأخضر بأكتوبر.. إزاي تقنن وضعك؟

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القاهرة - سامية سيد - يتسائل الكثير من ملاك أراضى الوادى الأخضر بمدينة أكتوبر عن كيفية تقنين وضعهم وما هي المستندات المطلوبة؟ وفي هذا التقرير نستعرض خطوات تقنين الأوضاع وهي كالتالي …

1- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعلنت عن إعادة فتح باب التقدم للمتعاملين مع شركة الوادي الأخضر وشركة 6 أكتوبر الزراعية بوابة 7 بمنطقة الوادي الأخضر بالمدينة، لتقديم طلبات توفيق أوضاعهم بمقر جهاز مدينة أكتوبر الجديدة،.

2-حددت الهيئة موعد تقديم الأوراق خلال الفترة من 23/6/2024 : 23/7/2024 في مواعيد وأيام العمل الرسمية.

3- جاءت تلك الخطوة استجابة للطلبات المقدمة من العملاء الذين لم يتمكنوا من طلبات توفيق أوضاعهم.

4- يتم تقديم كافة المستندات الدالة على الملكية وهي كالتالي :..

-أصل عقد الملكية للاطلاع
– صورة من عقد الملكية
– رفع مساحي من جهة معتمدة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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