شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الاتصالات" يلزم شركات المحمول بمجموعة من الشروط للعروض الترويجية والان مع تفاصيل الخبر

ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركات الاتصالات بمجموعة من الشروط والأحكام المتعلقة بالخدمات المتعاقد عليها والعروض، من ضمنها أسعار الباقات وآلية التعامل مع الدقائق أو كمية البيانات أو الرصيد المتبقي في الباقة، وإمكانية ترحيلها من عدمه ومن هذه الشروط:

أسعار الباقة/العرض.

طريقة الاشتراك وطريقة الإلغاء.

للمكالمات الصوتية، ضرورة تحديد أنواع المكالمات المتاحة في الباقة المتعاقد عليها (على سبيل المثال: داخل الشبكة وخارجها، إذا كانت خاصة بمجموعة اتصال معينة، تضمُنها لمكالمات دولية من عدمه …)

عدد الدقائق لكل نوع من أنواع المكالمات المتاحة في الباقة.

أنواع المكالمات والبيانات المستثناة من الباقة.

آلية التعامل مع الدقائق أو كمية البيانات أو الرصيد المتبقي في الباقة، وإمكانية ترحيلها من عدمه.

صلاحية انتهاء الباقة.

توضيح لعدد الدقائق و/أو حجم البيانات المتوفرة داخل الباقة.

الطرق التي تُمكن المستخدم من متابعة استهلاكه للباقة/العرض والتحكم فيها بشكل مستمر.