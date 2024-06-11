البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 150 مليون دولار لمحطة روغون للطاقة الكهرومائية في طاجيكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

وقّع معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، اليوم، اتفاقية تمويل بقيمة 150 مليون دولار لمحطة روغون للطاقة الكهرومائية، مع وزير المالية الطاجيكي فيض الدين قاهرزودا، بحضور وزير التنمية الاقتصادية الطاجيكي زفقي زفقيزودا، وذلك في العاصمة دوشانبي.

ويهدف هذا المشروع الإستراتيجي إلى زيادة إنتاج الطاقة في طاجيكستان، وتوفير الكهرباء النظيفة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.

ومن خلال الاستثمار في محطة روغون للطاقة الكهرومائية يؤكد البنك الإسلامي للتنمية من جديد التزامه بحلول الطاقة المستدامة والتنمية الإقليمية.

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