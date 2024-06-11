رئيس طاجيكستان يلتقي رئيس البنك الإسلامي للتنمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمون، اليوم، معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، الذي يزور دوشانبي حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة الدائمة، ومناقشة تمويل محطة روغون للطاقة الكهرومائية الإستراتيجية والمشاريع الجديدة في مجالات الطاقة الخضراء والنقل والتعليم والري وإدارة المياه والصحة، في إطار المشاركة في تعزيز النمو الشامل للفترة من 2023 – 2026.

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