الاقتصاد

رئيس طاجيكستان يلتقي رئيس البنك الإسلامي للتنمية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمون، اليوم، معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، الذي يزور دوشانبي حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة الدائمة، ومناقشة تمويل محطة روغون للطاقة الكهرومائية الإستراتيجية والمشاريع الجديدة في مجالات الطاقة الخضراء والنقل والتعليم والري وإدارة المياه والصحة، في إطار المشاركة في تعزيز النمو الشامل للفترة من 2023 – 2026.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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