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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بنحو 3 % عند التسوية.. وخام برنت يسجل 81.63 دولارا للبرميل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% عند التسوية في ختام تعاملات أمس الاثنين، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.01 دولار أو 2.01 %، لتصل إلى 81.63 دولارا للبرميل عند التسوية.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.21 دولارا أو 2.9 %، لتسجل 77.74 دولارا.
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