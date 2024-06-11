الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بنحو 3 % عند التسوية.. وخام برنت يسجل 81.63 دولارا للبرميل

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% عند التسوية في ختام تعاملات أمس الاثنين، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.01 دولار أو 2.01 %، لتصل إلى 81.63 دولارا للبرميل عند التسوية.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.21 دولارا أو 2.9 %، لتسجل 77.74 دولارا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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