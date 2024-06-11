شكرا لقرائتكم خبر عن 1 يوليو.. بدء صرف أرباح لمساهمي «البحري» عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول: إن أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين لأسهمها يوم انعقاد الجمعية العامة العادية (مساء يوم الثلاثاء 27/11/1445هـ الموافق 04/06/2024م) والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاحقية.

وأوضحت أن بالنسبة للمساهمين الذين لديهم (محافظ استثمارية) مربوطة بحساب بنكي فعال لدى أحد البنوك المحلية سيتم إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم.

وأضافت أن بالنسبة للمساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، والذين لديهم شهادات أسهم، عليهم مراجعة أحد فروع بنك الرياض مصطحبين الهوية لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) أن صرف أرباح المساهمين عن العام المالي 2023م سوف يبداْ يوم الإثنين 1 يوليو 2024م عن طريق بنك الرياض وذلك بواقع (55 هللة) لكل سهم.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين لأسهمها يوم انعقاد الجمعية العامة العادية (مساء يوم الثلاثاء 27/11/1445هـ الموافق 04/06/2024م) والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاحقية.وأوضحت أن بالنسبة للمساهمين الذين لديهم (محافظ استثمارية) مربوطة بحساب بنكي فعال لدى أحد البنوك المحلية سيتم إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم.وأضافت أن بالنسبة للمساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، والذين لديهم شهادات أسهم، عليهم مراجعة أحد فروع بنك الرياض مصطحبين الهوية لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة.