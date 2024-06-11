شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة التوازن لسلة الأسهم المكونة لصندوق البلاد إم إس سي آي المتداول لأسهم النمو والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن عملية إعادة التوازن للصندوق قد أجريت في شهر يونيو من عام 2024.

وأتاحت الشركة الاطلاع على مكونات محفظة الصندوق الجديدة عبر موقع شركة البلاد المالية الإلكتروني. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البلاد المالية إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الأسهم المكونة لصندوق البلاد إم إس سي آي المتداول لأسهم النمو السعودية مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق.ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن عملية إعادة التوازن للصندوق قد أجريت في شهر يونيو من عام 2024.وأتاحت الشركة الاطلاع على مكونات محفظة الصندوق الجديدة عبر موقع شركة البلاد المالية الإلكتروني.