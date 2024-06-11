شكرا لقرائتكم خبر عن «ثمار القابضة»: استثمار 6 ملايين ريال في صندوق عقاري والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة استثمار 6 ملايين ريال في صندوق عقاري مرخص من هيئة السوق المالية لتطوير مشروع إنشاء برج سكني في مدينة الرياض حي العليا على شارع العليا العام.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن من المتوقع أن يكون هذا الاستثمار ذا أثر مالي وإيجابي ويأتي ضمن توجه الشركة بالاستثمار في المشاريع العقارية المميزةوأضافت أن بداية الاستثمار في شهر يوليو 2024م، مشيرة إلى أن اسم الصندوق المستثمر فيه هو: صندوق أصول وبخيت الجهات الأربعة لتطوير اليمامة سيتي سنتر.وأضافت أن المطور العقاري: شركة الجهات الأربعة العالمية التجارية، فيما يبلغ رأس مال الصندوق: 124,086,890مليون ريال.وأشارت إلى أن مدة الاستثمار: 37 شهرا، فيما تبلغ نسبة العائد من المشروع: 116.36%.ويهدف الصندوق إلى: إنشاء (97) وحدة سكنية ومرافقها (يمامة سيتي سنتر) في مدينة الرياض حي العليا على شارع العليا العام مقابل برج المملكة.وتبلغ مساحة المشروع 1600 متر مربع والجدير بالذكر أن هذا الاستثمار يتوافق مع خطة التنظيم المالي التي سبق الإعلان عنها بالاستثمار في المشاريع العقارية ذات العوائد المجزية، وسوف تعلن الشركة عن أي تطورات بهذا الخصوص لاحقا.