تعرف على خطوات شراء خطوط التليفون المحمول للأجانب

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حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خطوات شراء خطوط المحمول للأجانب، حيث كان قد وضع قواعد لبيع خطوط المحمول منذ سنوات للقضاء على الخطوط المجهولة، كمل حدد الطرق الصحيحة للتعاقد.

خطوات شراء خطوط التليفون للأجانب

توجه إلى أقرب فرع من فروع شركة المحمول، لتقديم أصل مستند تحقيق الشخصية (جواز السفر الساري الخاص بك ومستند الإقامة الساري، بطاقة اللجوء) لموظف الفرع.



يتم ربط صلاحية خط المحمول للأجانب بمدة الإقامة، وبعد انقضاء مدة الإقامة بـ 30 يوم يتم إيقاف الخط ما لم يقم المتعاقد الأجنبي بتجديد مدة الإقامة.

في حالة قيام العميل الأجنبي بتجديد إقامته، فعليه التوجه لفرع شركة المحمول لتمديد مدة صلاحية الخط.

ووصل عدد الاشتراكات النشطة لخدمة انترنت المحمول " صوت وبيانات" فى الفترة من " يناير - مارس 2024" نحو 78.09 مليون مشترك، كما بلغ عدد الاشتراكات النشطة لخدمة انترنت المحمول للأجهزة غير الهاتفية " بيانات فقط" 2.92 مليون مشترك خلال تلك الفترة.

ووصل حجم الاشتراك فى الانترنت النطاق العريض الثابت ل10.99 مليون وصلة خلال الربع الأول من 2024.