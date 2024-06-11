شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الثلاثاء 11-6 -2024 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالثلاثاء، 11 يونيو 2024 09:58 ص
ينشر الخليج 365 اليوم الثلاثاء 11-6 6-2024، سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزي 60.48 جنيه للشراء، و60.67 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 60,61 للشراء، 60.82 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
60.48 جنيه للشراء.
60.67 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
60,61 جنيه للشراء.
60.82 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
60.61 جنيه للشراء.
60.82 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
60.58 جنيه للشراء.
60.82 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"
60.61 جنيه للشراء.
60.82 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري
60,61 جنيه للشراء.
60.82 جنيه للبيعسعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
60.61 جنيه للشراء
60.82 جنيه للبيع
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