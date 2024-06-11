الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11-6-2024 فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت عادل

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 10:09 ص

ينشر الخليج 365 تطور سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 11-6-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر.

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو في البنك المركزي المصري

51.31 للشراء
51.14  للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

51.42  للشراء
51.27 للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

51.42 للشراء
51.27 للبيع

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

51.42 للشراء
51.25 للبيع

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

51.44 للشراء
51.27 للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

51.42 للشراء
51.27 للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

51.43 للشراء
51.27 للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

51.42 للشراء
51.27 للبيع

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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