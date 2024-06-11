شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «تبوك الزراعية» توافق على انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تبوك للتنمية الزاعية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد أمس، الإثنين.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن النتائج شملت: عدم الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م.

وأضافت أن النتائج تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1 يوليو 2024م لمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 30 يونيو 2027م.

والأعضاء هم: حماد المهيلب، فهد آل سميح، ماجد الصويغ، عبدالله الحربي، د. المعتصم علام، سامي البابطين، د. أحمد خوقير.