شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق تداول أسهم «أسمنت حائل» في سوق الأسهم السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية تعليق تداول أسهم شركة أسمنت حائل في السوق ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تعليق أسهم شركة أسمنت حائل، نتيجة للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق.

وكانت شركة أسمنت حائل قد أعلنت على موقع تداول السعودية اليوم، موافقة الجمعية العامة غير العادية على العرض المقدم من قبل شركة أسمنت القصيم للاستحواذ على أسهم مساهمي شركة أسمنت حائل من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

ونوهت تداول، بأن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) ستعلن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة أسمنت القصيم على حسابات المركز لمساهمي شركة أسمنت حائل بعد يومي عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز.