شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض إلى 2303 دولارات اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بنسبة 0.3%، لتسجل 2303 دولارات للأوقية.

يأتي ذلك في ظل توقعات تثبيت الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في اجتماعه الذي يبدأ اليوم وينتهي الأربعاء، وإبقاؤه على دورة التشديد النقدي الحالية لفترة مطولة مع استمرار زخم سوق العمل.

وكانت أسعار العقود الآجلة للذهب قد تحولت للارتفاع خلال تعاملات، أمس، الإثنين، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وزادت قيمة مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، أمس، بنسبة 0.25% عند 105.17 نقطة.

وتترقب الأسواق صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدا، تزامنًا مع قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، فيما يترقب المستثمرون المؤتمر الصحفي لرئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، والتقرير الفصلي لصناع السياسات.