شكرا لقرائتكم خبر عن 84.7 مليار ريال.. المحفظة التمويلية لشركات التمويل وإعادة التمويل العقاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي، أن إجمالي المحفظة التمويلية لشركات التمويل وإعادة التمويل العقاري، بلغ في العام الماضي 84.7 مليار ريال، بارتفاع 12%، مقارنة بعام 2022.

وأظهر تقرير الأداء السنوي لقطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري، الصادر عن "ساما" إجمالي أصول شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري، بلغت في عام 2023، نحو 64.2 مليار ريال، بارتفاع 13%، مقارنة بالعام السابق عليه. رأس المال المجمع أفاد التقرير بأن رأس المال المجمع لشركات التمويل وإعادة التمويل العقاري بلغ في 2023 نحو 15.5 مليار ريال، بارتفاع 6%، مقارنة بعام 2022.

وبحسب التقرير بلغ صافي الربح المجمع لشركات التمويل وإعادة التمويل العقاري في عام 2023 نحو، 1.7 مليار ريال، بانخفاض قدره 11%، مقارنة بالعام السابق عليه. حجم التمويلات الجديدة وأشار إلى أن حجم التمويلات الجديدة بلغ 32.9 مليار ريال في العام الماضي، بارتفاع قدره 19%، مقارنة بعام 2022.

وبلغت نسبة التوطين في شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري في العام الماضي 86%، وذلك في 32 شركة شملهم التقرير. مؤشرات العائد وذكر التقرير أن مؤشرات العائد على الأصول للشركات بلغت نسبتها في 2023 نحو 2.6%، مقارنة بـ3.3% في العام قبل الماضي.

وبلغ مؤشر العائد على حقوق الملكية 7% في عام 2023، مقارنة بـ8.3% في عام 2022، فيما بلغ مؤشر العائد على رأس المال نسبة 10.8%، مقابل 12.7% في فترة المقارنة.

ووفقا للتقرير فإن قيمة الأصول قصيرة الأجل بلغت 23 مليار ريال في عام 2023 بارتفاع 7%، مقارنة بـ21.5 مليار ريال في عام 2022.

وبلغت الأصول طويلة الأجل 41.2 مليار ريال في العام الماضي، مقابل 35.5 مليار ريال في عام 2022، بارتفاع قدره 16%.

وأفاد التقرير بأن إجمالي الالتزامات طويلة وقصيرة الأجل بلغت 40.3 مليار ريال، في العام الماضي، مقابل 34.7 مليار ريال في 2022 بارتفاع 16%.

وبلغت قيمة الالتزامات قصيرة الأجل 19.6 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الالتزامات طويلة الأجل 20.7 مليار ريال. رأس المال المدفوع وسجل رأس المال المدفوع لشركات التمويل وإعادة التمويل العقاري 15.5 مليار ريال، في 2023، مقابل 14.6 مليار ريال في 2022 بارتفاع 6%.

وبلغت الاحتياطيات 1.7 مليار ريال، فيما بلغت الأرباح المبقاة 6.7 مليار ريال، بينما بلغت حقوق الملكية 23.9 مليار ريال.

وبحسب التقرير بلغ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 64.2 مليار ريال في 2023، مقابل 57 مليار ريال في 2022 بارتفاع 13%. المحفظة التمويلية لغير الأفراد وأفاد التقرير أن المحفظة التمويلية لغير الأفراد في نشاط البناء والإنشاءات بلغت 5.262 مليار ريال بارتفاع 18% على أساس سنوي.

وبلغت قمية المحفظة التمويلية لغير الأفراد في نشاط الخدمات 3.629 مليار ريال بارتفاع 26% على أساس سنوي، فيما بلغت في التجارة 3.385 مليار ريال بانخفاض 5%.

وسجلت قيمة المحفظة التمويلية لغير الأفراد في نشاط النقل والاتصالات 2.641 مليار ريال، بارتفاع 19%، فيما سجل نشاط الصناعة ارتفاعا 13% بقيمة 1.778 مليار ريال.

وذكر التقرير أن قيمة المحفظة التمويلية لغير الأفراد في نشاط الكهرباء والماء بلغت 672 مليون ريال بارتفاع 21%، فيما بلغت في قطاع التعدين 177 مليون ريال، والزراعة والصيد 115 مليون ريال بارتفاع 103%.

ووفقا للتقرير بلغت قيمة المحفظة التمويلية لغير الأفراد في نشاط التمويل 67 مليون ريال، بانخفاض قدره 42%، وبلغت قيمة النشاطات الأخرى 2.021 مليار ريال في عام 2023. تصنيف المحفظة التمويلية وقال التقرير: إن تصنيف المحفظة التمويلية حسب النشاط تصدرها التمويل الشخصي بقيمة 23.3 مليار ريال بارتفاع على أساس سنوي قدره 21.3%.

وأضاف أن في المرتبة الثانية للتصنيف جاء القطاع العقاري السكني بقيمة 23.1 مليار ريال، بارتفاع 2.7% فيما تلاه المركبات بقيمة 21.2 مليار ريال بارتفاع على أساس سنوي قدره 10.4%.

وسجل قطاع المعدات 1.7 مليار ريال بارتفاع قدره 3.7%، فيما سجلت بطاقات الائتمان 1.3 مليار ريال بارتفاع قدره 34.8%، بينما سجلت النشاطات الأخرى 10.1 مليار ريال. الرياض في الصدارة وتصدرت منطقة الرياض تصنيف المحفظة التمويلية بنسبة 41.4% تلتها منطقة مكة المكرمة بـ24.3%، والمنطقة الشرقية ثالثة بـ19.1%.

وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بنسبة 2.7%، تلتها عسير بنسبة 4.1%، والقصيم بـ1.9%، وجازان بـ1.8%، وتبوك بـ1.5%، وحائل بـ1%، ثم الحدود الشمالية بـ0.9%، ونجران بـ0.7%، والجوف بـ0.4%، والباحة بـ0.2%. القروض المتعثرة وبلغت نسبة القروض المتعثرة للمحفظة التمويلية 5.4%، فيما بلغ عدد موظفي شركات لتمويل 6006 آلاف موظف، منهم 5154 سعوديون، بنسبة توطين 86%.

