الاقتصاد

غدا.. إدراج وبدء تداول أسهم «سماسكو» في «تاسي»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إدراج وبدء تداول أسهم «سماسكو» في «تاسي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول إدراج وبدء تداول أسهم الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) في السوق الرئيسية اعتباراً من غد الأربعاء برمز تداول 1834 وبالرمز الدولي SA562G3GSL11.
وقالت تداول: إن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
ونوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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