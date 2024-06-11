شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إدراج وبدء تداول أسهم «سماسكو» في «تاسي» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت تداول: إن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

ونوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري. الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) في السوق الرئيسية اعتباراً من غد الأربعاء برمز تداول 1834 وبالرمز الدولي SA562G3GSL11.وقالت تداول: إن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.ونوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.