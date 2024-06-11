شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـ«سمو العقارية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة سمو العقارية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التطبيق على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الثلاثاء 05/12/1445هـ الموافق 11/06/2024م.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة سمو العقارية قد وافقت يوم الخميس 29/11/1445هـ الموافق 06/06/2024م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.

واحتسبت نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 39.10 ريال لهذا يوم الأحد الماضي 03/12/1445هـ الموافق 09/06/2024م، وإلغاء الأوامر القائمة.

وأضافت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول اليوم الثلاثاء 05/12/1445هـ الموافق 11/06/2024م.