شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور» توصي بزيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة أكوا باور في اجتماعه أمس، بزيادة رأس مالها بمبلغ 7,125 مليار ريال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن زيادة رأس المال مما سيسمح لأكوا باور بترسيخ استراتيجية النمو الخاصة بها والتي تهدف إلى مضاعفة أصولها المدارة ثلاث مرات بحلول عام 2030 وتعزيز مركزها المالي.

وأضافت أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق اولوية والذين تظهر اسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وتخضع توصية مجلس الإدارة لموافقة الجهات التنظيمية ذات الصلة ومساهمي أكوا باور في الجمعية العامة غير العادية.

ونوهت بالإعلان لاحقاً عن تعيين المستشار المالي لطرح أسهم حقوق أولوية وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية.