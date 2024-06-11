شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يفتتح جلسات اليوم على انخفاض 0.1% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تداولات اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 11841 نقطة، وبتداولات بلغت 759.083 مليون ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 29.726 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.204 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 171 شركة ارتفعت أسهم 171 شركة في بداية تعاملات اليوم، بينما انخفضت 44، من بين 236 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الكيميائية، والصناعات الكهربائية، ومسك، وثمار، وأنعام القابضة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أكوا باور، وسدافكو، والأول، ودله الصحية، وبنيان ريت، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية افتتح مؤشر السوق الموازية، نمو، تداولات اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة طفيفة 0.04% عند 26779 نقطة، وبتداولات بلغت 2.135 مليون سهم.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 118.772 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.741 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 8 شركات، فيما انخفضت 9، من بين 89 شركة مدرجة في السوق الموازية.