شكرا لقرائتكم خبر عن «إيداع»: إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في «سماسكو» والان نبدء بالتفاصيل



وكانت تداول السعودية قد أعلنت إدراج وبدء تداول أسهم الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) في السوق الرئيسية اعتباراً من غد الأربعاء برمز تداول 1834 وبالرمز الدولي SA562G3GSL11.

وقالت تداول: إن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

ونوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو)، هذا اليوم الثلاثاء 05/12/1445هـ الموافق 11/06/2024م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.وكانت تداول السعودية قد أعلنت إدراج وبدء تداول أسهم الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) في السوق الرئيسية اعتباراً من غد الأربعاء برمز تداول 1834 وبالرمز الدولي SA562G3GSL11.وقالت تداول: إن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.ونوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.