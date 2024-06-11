شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 243 ريالا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية، عند آخر مستوياتها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم 277.73 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليو 254.59 ريال. أسعار الذهب في السعودية اليوم بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 254.59 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 243.02 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الثلاثاء، 208.30 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 162.01 ريال. سعر الذهب في السعودية اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم نحو 138.86 ريال.

وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم 8637 ريالا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 1944 ريالا، في حين بلغ سعر كيلو الذهب 277.729 ألف ريال.

