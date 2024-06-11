شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الغاز الطبيعي ترتفع عالميًا وتوقعات بزيادة الطلب قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي نحو مستوى 3 دولارات للوحدة الحراريرة البريطانية، مع توقعات بزيادة الطلب على الوقود عالمياً، وذلك بدعم من توقعات الطقس التي أظهرت أن أواخر يونيو يمكن أن يصبح أحد أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، وفق ما ذكر موقع ناتشرل جاز إنتيليجنس. ارتفاع عقد يوليو ارتفع عقد يوليو على مؤشرات"نايمكس" بمقدار 1.6 سنت ليصل إلى 2.837 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

كما ارتفع السعر لشهر أغسطس بمقدار 2.4 سنتًا ليصل إلى 2.916 دولارًا.

على الرغم من أن تقرير التخزين الأخير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية "إي آي إيه" أظهر زيادة المخزونات بشكل أسرع من المتوقع خلال الأسبوع المنتهي في 31 مايو إلا أن التوقعات حتى تقول بطلبٍ قوي بداية من النصف الثاني من شهر يونيو.

وفي نهاية مايو 2024، تفوقت أسعار الغاز الطبيعي حيث وصلت إلى أعلى مستوى منذ فبراير وصعدت إلى 2.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. يوم الاثنين الماضي، وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال ستة أشهر عند 3.16 دولار. أسباب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بالنظر إلى عقد يونيو فقد ارتفع السعر من 1.8 دولارًا إلى 3.1 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية وكانت الأسباب الرئيسية لذلك هي أن أسعار الغاز ترتفع بسبب توقعات الطقس في الصيف. تتزايد درجة حرارة العالم سنوياً، كما أن ارتفاع توقعات شهر يونيو الأكثر دفئاً مقارنة بشهر يونيو 2023 بأكثر من 25% يؤثر إيجابياً على أسعار الغاز الطبيعي، وفق ما ذكر موقع إنفيستينج.

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هناك عامل مهم آخر وهو انخفاض الإنتاج وتوقع زيادته الطفيفة في يونيو.

يمكن أن يوجد هذا الوضع مخاوف بشأن العرض مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ويؤيد التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة الطاقة الأمريكية هذه الفكرة ويثبت أن إمدادات الغاز الطبيعي زادت بالفعل أقل من المتوقع.

وأدت مؤشرات المخزون الإيجابية، فضلاً عن علامات انخفاض الإنتاج إلى ارتفاع أسعار الغاز.

حول ذلك قال محللون، أنه بعد هذا الارتفاع تقول المؤشرات باتجاه صعودي فوق مستوى 2.92 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية وربما إلى 2.97 دولار للوحدة. خط الاتجاه طويل المدى يعد الاختراق الذي حدث قبلًا أحدث دليل على أن الاتجاه الصعودي للغاز الطبيعي يتحسن ويصبح أكثر استدامة.

يحدد الاتجاه الهبوطي مستوى مقاومة بدءًا من الذروة التي وصلها في عام2023 عند 3.64 دولارًا للوحدة الحرارية لكن هذه القمة معرضة للتراجع في نهاية المطاف إذا استمر الاتجاه الصعودي بقوة. تحسن المؤشرات الفنية ويقول محللون أن الارتفاع الذي سجله الغاز الطبيعي يرفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 95% عن أدنى مستوى سجله في فبراير.ويعد هذا تأرجحًا صحيًا تاريخيًا في فترة زمنية قصيرة نسبيًا.

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ومع ذلك، تم اختبار الدعم بنجاح بالقرب من المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا مؤخرًا مما يشير إلى أن خط 20 يومًا يعد خطًا ارتفاع على المدى القريب.

كما أن ارتفاع السلعة يدفعها بعيدًا عن المتوسط المتحرك لـ 200 يوم على المدى الطويل وهو مؤشر على القوة على المدى الطويل. تجاوز ارتفاع 2023 يقول محللون أن الانتعاشة الحقيقية للسوق في تجاوز سعر 3.78 هذا السعر المستهدف أعلى من أعلى مستوى لعام 2023 عند 3.64 دولارًا للوحدة. أسعار الغاز الأوروبية وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 12% خلال الأسبوع الماضي بعد اضطرابات غير متوقعة في النرويج وذلك بعدما جنبت أوروبا نفسها الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي لتعتمد بشكل كبير على النرويج في إمداداتها من الغاز وهو مما يؤدي إلى تقلبات بالأسعار كلما حدث انقطاع في سلسلة التوريد النرويجية، وفق ما ذكرت صحيفة بروكسل تايمز.

وحصل هذا هو الوضع مؤخرًا عندما أدى انقطاع غير مقرر في موقع للغاز بالنرويج ويدعى نيهامنا إلى توقف تدفق الغاز إلى دول أوروبيه. توقعات الصيف وفي الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، فإن تكلفة إنتاج الغاز الصخري آخذة في التناقص. جنبا إلى جنب مع ذلك، يتم تعظيم استخدام الغاز. ويسمح هذا التحول باستبدال الفحم في توليد الكهرباء. ونتيجة لذلك، يتم تخفيض عنصر التكلفة لجميع المنتجات المصنعة في البلاد تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، هناك توسع في الأسطول الكهربائي نتيجة لنمو قدرات توليد الطاقة الجديدة والتحسينات في كفاءتها.

وفي الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، فإن تكلفة إنتاج الغاز الصخري آخذة في التناقص. جنبا إلى جنب مع ذلك، يتم تعظيم استخدام الغاز. ويسمح هذا التحول باستبدال الفحم في توليد الكهرباء. ونتيجة لذلك، يتم تخفيض عنصر التكلفة لجميع المنتجات المصنعة في البلاد تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، هناك توسع في الأسطول الكهربائي نتيجة لنمو قدرات توليد الطاقة الجديدة والتحسينات في كفاءتها.