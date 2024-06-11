وزير “الشؤون البلدية” يوقع عقدًا لتصريف السيول ببريدة بتكلفة تجاوزت 108 ملايين ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل (إلكترونيًا) عقدًا لمشروع تحشية شبكات منظومة تصريف السيول بالثقب الأفقي من بحيرات النقع إلى وادي الرمة بمدينة بريدة بتكلفة إجمالية بلغت (108.955.699) ريالًا.

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن المشروع يعد واحدًا من منظومة المشاريع التي تعمل عليها الأمانة لتصريف السيول بمدينة بريدة، والذي سيتم من خلاله تصريف مياه السيول بالثقب الأفقي من بحيرات النقع إلى وادي الرمة، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية، وتحسين جودة الحياة التي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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